Kommune i gavehumør: Hvad vil du bruge fire millioner på?

Og selvom navnet klinger en smule kedeligt har de seneste otte års test af deltagerbudgetterne og evalueringerne vist, at det styrker demokratiforståelsen, skaber lokale løsninger på lokale behov og ikke mindst bringer borgere og kommune tættere sammen om de lokale indsatser, når pengene og beslutningerne flyttes ud fra rådhuset.

Værested og kunstgræsbane

I Tranbjerg syd for Aarhus har man tidligere fået en bid af kagen, og beboerne var i 2020 med til at stemme om, hvilke af 12 borgerforslag der skulle have.

Her fik blandt andet et værested for unge og en ny kunstgræsbane støtte. I alt blev projekterne i Tranbjerg støttet med 320.000 kroner.