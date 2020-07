Kommune spildte knap en million på advokatregninger i plejesag

På trods af en lang kamp har Aarhus Kommune nu valgt at ophæve det fogedforbud, som de har modtaget regninger for over en million kroner i advokatbistand for at opretholde. Foto: TV 2

Aarhus Kommune modtog af et advokatfirma regninger for over en million - nærmere bestemt 1.112.694 kroner - da man ville forhindre TV2s skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i at nå offentligheden.

Det viser en række fakturaer tilsendt kommunen af advokatfirmaet Horten, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

På optagelserne kan man se, hvordan 90-årige demente Else Marie Larsen udsættes for dybt kritisabel pleje af dem, der er ansat til at passe på hende.

01:02 Blandt de mange kritisable forhold, som dokumentaren viser fra plejehjemmet Kongsgården, er en episode, hvor 90-årige demensramte Else har fået diarré til en halloween-fest. Alligevel vælger personalet - helt bevidst - ikke at skifte hende og tage hende med tilbage til festen, selvom hun allerede er hejst op i en lift. De aftaler oven i købet at lyve om det. Video: TV2. Luk video

Østjysk folketingsmedlem for SF og medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, Kirsten Normann Andersen, ryster på hovedet over Aarhus Kommunes håndtering af sagen.

- De penge og ressourcer, som man har brugt på for eksempel advokater i den her sag, de kunne i stedet have været brugt på Else og ældreplejen. Vi bør som politikere holde os for gode til at bruge penge på at bekæmpe de pårørende, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Havde man lyttet til dem fra starten, da de længe inden TV2 blev indblandet forsøgte at råbe kommunen op, så havde der jo aldrig været en sag i første omgang.

Det har de skjulte optagelser indtil nu haft af konsekvenser: Den daglige leder samt områdechefen er ikke længere ansvarlige for Kongsgården.

13 ansatte - 10 medarbejdere og tre ledere - har været til tjenstlige samtaler. Kommunen oplyser, at fem ansatte ikke længere arbejder på stedet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden foretaget et nyt tilsyn af Kongsgården, som i juli resulterede i alvorlige påbud til plejehjemmet.

Kommunen og den ansvarlige rådmand Jette Skive (DF) har undskyldt over for de berørte familier.

Samtidig har kommunen afsat 500.000 kroner til til et uafhængigt konsulentbureau, der skal kulegrave hele sagen fra Kongsgården. Resultatet forventes afsluttet i efteråret 2020.

Else Marie Larsens familie har anmeldt plejehjemmet til politiet for omsorgssvigt. Kilde: TV2

Kommunen meldte TV2 til politiet

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i en del af de henvendelser og svar, der i løbet af de sidste mange måneder er sendt frem og tilbage mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, Statsadvokaten og advokatfirmaet Horten, som kommunen har haft hyret til opgaven.

Den 30. januar 2020 modtager Østjyllands Politi en anmeldelse fra Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg, hvor man anmelder TV2 for i en periode på fjorten dage at have foretaget skjulte optagelser i den 90-årige demensramte Elses bolig på plejehjemmet Kongsgården.

Læs også Forbud mod TV 2s skjulte optagelser ophævet: - Jeg har aldrig set noget lignende

Optagelserne er ifølge TV2 sket i Elses private bolig og med både hendes egen og de pårørendes accept. Kommunen påpeger dog, at der er tale om en arbejdsplads og ikke en privat bolig, når der er plejepersonale til stede, ligesom at Elses mentale tilstand betyder, at hun ikke kan give et gyldigt samtykke.

Østjyllands Politi afviser alligevel af to omgange at indlede en efterforskning, fordi man vurderer, at afdækning af kritisable forhold på et plejehjem er af så stor samfundsmæssig interesse, at TV2 havde god grund til at sætte de skjulte kameraer op.

05:08 Når vi stiller skarpt på kvaliteten i ældreplejen, skal vi passe på ikke at udskamme en hel branche. Det mener Nikolai Laursen, der for et år siden måtte sende sin demente hustru på plejehjem i Silkeborg. Og derfor gør afsløringer fra for eksempel Kongsgården i Aarhus stort indtryk. Ekspert advarer om, at flere skandaler kan være på vej. Indslaget er fra den 27. juli 2020. Luk video

En vurdering, som politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd, Lone Norlander Smith, mener, at man burde have accepteret.

- Jurister havde allerede anbefalet noget andet, så man burde i stedet have reageret på de pårørendes klager, frem for at arbejde på at få nedlagt et fogedforbud, som jeg ikke mener var nødvendigt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Optagelserne dokumenterer store svigt, som de pårørende også havde råbt op om længe inden. Kommunen har forsømt sin handlepligt i flere år, og man bør ikke nedlægge et fogedforbud mod, at offentligheden får det at se.

Læs også Skandaleramt plejehjem i endnu en møgsag: Sådan vil forstander rette op

Ville ikke have optagelserne ud

Dengang godtager kommunen og dens jurister dog ikke vurderingen fra Østjyllands Politi.

I en mail fra den 4. februar, som TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i, beder kommunens chefjurist advokatfirmaet Horten om hjælp til at få nedlagt fogedforbuddet. Her skriver han:

'Jeg skal bede jer om at fremme sagen overfor Fogedretten, sådan at et eventuelt fogedforbud kan få virkning, således at optagelserne ikke vises i udsendelsen den 19. marts 2020'. Den 19. marts var den dato, som TV2 i første omgang havde programsat dokumentaren til at blive vist.

Den 16. marts får kommunen Retten i Aarhus' ord for, at dokumentaren ikke må vises. Der nedlægges et fogedforbud mod de skjulte optagelser, hvorefter Østjyllands Politi også skifter mening og alligevel indleder en efterforskning af sagen. I juni stadfæstes den afgørelse ved landsretten i Viborg.

03:25 Pårørende til beboere på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus rejste i april skarp kritik af forholdene, efter flere års forgæves forsøg på at råbe kommunen op. Se indslaget her fra den 23. april 2020, hvor Elses pårørende fortæller om de forhold, deres mor og bedstemor har levet under på plejehjemmet. Luk video

Efterfølgende vælger Ekstra Bladet den 6. juli at trodse forbuddet og vise dele af de skjulte optagelser. Og herefter får piben en helt anden lyd i Aarhus Kommune.

Både borgmester Jacob Bundsgaard (S) og rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF) melder herefter ud, at fogedforbuddet skal ophæves, så offentligheden kan få optagelserne at se. Optagelser, som kommunen ellers havde lagt mange ressourcer i at skjule fra danskerne.

Medlem af Sundhed og Omsorg udvalget for Venstre i Aarhus Kommune, Hans Skou, ærgrer sig over, at man i første omgang arbejdede for at få nedlagt et fogedforbud.

- Vi skal kunne stå inde for den service, vi leverer i kommunen, og derfor har vi i Venstre hele vejen igennem kæmpet for at få fogedforbuddet ophævet. Det er mange penge, man har brugt på det, og jeg håber ikke, at det er penge, der nu skal tages fra de varme hænder. De penge kunne have været brugt langt bedre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND

Han peger i øvrigt på, hvordan den massive omtale - siden de første klip fra dokumentaren er blevet frigivet - er et vidnesbyrd om, hvorfor det var vigtigt, at dokumentaren blev sendt, og at fogedforbuddet aldrig skulle have været rejst.

Læs også Vikar om 'rådden' kultur i plejen: - Der er en sindssygt lad holdning

Milliondyr ko-vending

Og det er altså netop dét fogedforbud, som Aarhus Kommune nu har valgt at ophæve, således offentligheden kan få optagelserne, der dokumenterer dybt kritisable forhold, at se.

Et forbud, som advokatfirmaet Horten altså har sendt kommunen regninger for 1 million og 122 tusinde kroner for at rejse og opretholde.

04:22 Det kan komme til at betyde meget for kvaliteten på plejehjemmene fremover - og også pårørendes muligheder for at komme til orde, hvis vi får den omdiskuterede TV2-dokumentar om kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus at se. Sådan lød meldingen fra flere sider den 23. juli, hvor den politiske ledelse i Aarhus Kommune stemte for ophævelsen af det fogedforbud, der hidtil har forhindret TV2 i at vise optagelserne. Indslaget er fra den 23. juli 2020. Luk video

Kirsten Normann Andersen oplever som folketingspolitiker ofte, hvordan konsulenter og advokater inddrages i betændte sager og fjerner fokus fra det reelle problem.

- Frem for at tage ansvar, så skyder man bolden til hjørne ved at inddrage politi og advokater. Vi burde som folkevalgte holde os for gode til at gå til kamp mod pårørende og medier på den måde, og i stedet påtage os ansvaret og få gjort noget ved problemet, siger hun.

Hun mener, at det i stedet for at handle om, hvordan man træffer relevante politiske beslutninger til gavn for de ældre, kommer til at handle om jura og bliver et tovtrækkeri mellem kommunen og de pårørende samt TV2.

- Vi gør os også skyldige i det i Folketinget, og det er et område, hvor vi skal forbedre os. Der er et behov for at kigge på, hvordan vi får skåret på antallet af konsulenter. Og det er denne sag et rasende godt eksempel på, siger Kirsten Normann Andersen.

Læs også Anklager mod endnu et plejehjem: Fandt pårørende i afføring og urin

Rådmand er 'målløs' og 'mundlam'

Rådmanden selv, Jette Skive, stiller sig i dag uforstående over for den kritik, der rettes mod hende fra hendes kollegaer i Aarhus Byråd.

- Jeg er målløs over, at to politikere (Lone Norlander Smith, Enhedslisten, og Hans Skou, Venstre, red.) kan stå og lyve på den måde. Byrådet og udvalget har selv af tre gange bedt mig henvende mig på ny, hvor jeg har fået samme svar. Så det er deres egen skyld, at beløbet er røget så højt op. Jeg er mundlam, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En ting er hvad byrådspolitikerne har at sige. En anden ting er, at man udefra kan være rystet over, at der er brugt så mange penge på advokatbistand. Kan du ikke godt forstå, at man undrer sig over det?

- Jeg kan godt forstå, at man er rystet. Jeg er også selv rystet og træt af, at vi skulle bruge de penge. Men jeg er politiker i en offentlig myndighed, hvor jeg skal følge loven. Og det er det, jeg har sørget for i den her sag. Derfor er det træls at høre på, at det kunne have været undgået, svarer Jette Skive.

Læs også Jannies mor mistrives fortsat på Nyvang – stinker af tis og afføring

Fire personer på TV 2 er fortsat sigtet i sagen. Det drejer sig om direktør Anne Engdal Stig Christensen, nyhedsdirektør Mikkel Hertz, en redaktionschef samt en journalist.

Dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' vises torsdag 20:50 på TV2, hvor der efterfølgende vil blive sendt en LIVE-debat med blandt andre sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), den århusianske rådmand Jette Skive (DF), FOA, en demens-psykolog og en pårørende til den 90-årige beboer fra Kongsgården, Else Marie Larsen.

Dokumentaren kan allerede nu ses på TV2 PLAY.