Kommune advarer mod tynd is

'Hold. Stop. Stands!' skriver Aarhus Kommune i et opslag på Facebook.

Kommunen fraråder alle at gå ud på isen på stadionsøerne.

- Vi ved, at den begyndende isdannelse på de aarhusianske søer får det til at krible i benene, men du må øve piruetterne i stuen lidt endnu. Isen er slet ikke tyk nok til din skøjtedebut, skriver kommunen.

Kommunen måler Isens tykkelse på Svanedammen ved stadionsøerne, men her er der altså stadig lang vej, før isen er 16 centimeter tyk og dermed skøjteklar.

- På nuværende tidspunkt er vi er mange dage med minusgrader fra at ramme de cirka 16 centimeters tykkelse, som gør isen sikker at gå, stå og løbe på, oplyser kommunen.



Hvis isen på et tidspunkt bliver tyk nok, sætter kommunen et skilt op. Indtil da frarådes alle at gå ud på søer, vandhuller, damme osv.