Kommune åbner døren for flere udenlandske sygeplejersker

Det er stadig en hård kamp for iranske Masoomeh Zakipoor. På trods af en uddannelse, der er blevet godkendt af de danske myndigheder og hundredevis af sendte ansøgninger, kan hun ikke finde job indenfor sundhedssektoren. Nu er der dog kommet en smule mere håb. Aarhus Kommune har fra 2025 afsat midler, der specifikt skal hjælpe udenlandske sygeplejersker ind på det danske arbejdsmarked. - Det er godt, fordi man så kan ansætte udenlandske sygeplejersker og bruge deres arbejdskraft i sundhedsvæsnet, og de kan hjælpe med at aflaste sundhedsvæsenets personale. Og så er det godt for os som udlændinge, fordi vi ved ikke, hvordan vi kan bidrage i det danske samfund, og vi vil gerne arbejde her og bidrage til samfundet med vores evner og erfaringer fra vores hjemland. Så jeg synes, det er rigtig godt, fortæller Masoomeh Zakipoor.

Selv har Masoomeh Zakipoor endnu ikke været så heldig at få et arbejde i en evalueringsansættelse. Skal styrke kommunen Aarhus Kommune har valgt at afsætte midler specifikt til at ansætte udenlandske sygeplejersker i en såkaldt evalueringsansættelse. Den skal de gennemføre for at kunne få en autorisation, så de kan blive ansat på lige vilkår med danske sygeplejersker. Det er en form for oplæring, der derfor kræver ekstra ressourcer hos arbejdspladsen.

Hvad er en evalueringsansættelse? Formålet med din evalueringsansættelse er, at din arbejdsgiver skal vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale i praksis. Evalueringsansættelsen skal sikre os, at du har de nødvendige fundamentale sygeplejefaglige og sproglige kompetencer og ikke er til fare for patientsikkerheden.

Der er derfor tale om, at der under din evalueringsansættelse sker en afprøvning af dine faglige og sproglige færdigheder. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed arrow-down

Ifølge rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Christian Budde (V), så skal initiativet være med til at styrke sundhedssektoren i kommunen fremadrettet. - Den største udfordring vi formentlig står med de kommende år, det er simpelthen at få hænder nok til at passe på de ældre i Aarhus. Så det, vi kan præsentere med den her nye model, er i virkeligheden, at vi kan række ud til endnu flere sygeplejersker med udenlandsk baggrund. Initiativet blev startet op i 2024. Fra 2025 til 2027 har Aarhus Kommune afsat midler, så der kan oprettes 15 evalueringsansættelser årligt. - Vi mangler sygeplejersker derude. Vi prøver at gøre os lækre i Aarhus Kommune. Vi er i forvejen ret dygtige til at lokke sygeplejersker fra sygehusene, men vi kan også godt se, at vi skal være utraditionelle, og vi skal prøve nogle nye greb af. Dét gør vi med den her type ansættelse, fortæller Christian Budde. Flere skal gøre som Aarhus På trods af at en analyse fra Danske Professionshøjskoler foretaget af DAMVAD Analytics viser, at der på landsplan vil mangle 8.200 sygeplejersker på landsplan og 1.500 sygeplejersker i Østjylland, så er de 15 evalueringsansættelser årligt ifølge Dansk Sygeplejeråd et stort bidrag fra Aarhus Kommune.

Risikerer hjemsendelse Når udenlandske sygeplejersker kommer til Danmark, får de en opholdstilladelse, der varer tre år, så de kan nå at få godkendt deres uddannelser og lære dansk. Hvis ikke de indenfor de tre år har fået et job som sygeplejerske eller er i en evalueringsansættelse, udløber opholdstilladelsen, og så skal de igen rejse hjem til for eksempel Iran. Kilde: Nyidanmark.dk arrow-down

- Det her er et rigtig stort skridt. Der er bare flere, der skal gøre som Aarhus, forklarer formand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland, Anja Laursen. Men selvom det er godt Aarhus Kommune åbner deres døre for flere udenlandske sygeplejersker, så er det slet ikke nok, hvis man kigger på det store billede.

- Hvis vi vil have et sundhedsvæsen, der fungerer og har en kvalitet, som vi har i dag, så skal der sættes flere midler af til, at man kan lave nogle ordentlige systematiske evalueringsansættelser, siger Anja Laursen. Regionen har også et ansvar Den største arbejdsgiver for sygeplejersker er Region Midtjylland, der er ansvarlige for både hospitalerne og de privatpraktiserende lægehuse. Men Region Midtjylland har som den eneste af alle regionerne ikke afsat midler specifikt til evalueringsansættelser. Forklaringen fra Region Midtjylland har tildligere været, at der for nuværende ikke var problemer med at rekruttere danske sygeplejersker.

Region Midtjylland har ikke afsat penge til evalueringsansættelser: Alle regioner – på nær Region Midtjylland – har sat penge på deres 2025-budgetter til at understøtte ansættelser af udenlandsk sundhedspersonale, herunder sygeplejersker. I Region Hovedstaden har man eksempelvis afsat 3,5 mio. kr. årligt til en sprogindsats og til en pulje, så regionens hospitaler kan få tilskud til at etablere evalueringsansættelser. Region Sjælland har øremærket 8 mio. kr. i 2025 til at ansætte sygeplejersker og læger fra udlandet i evalueringsstillinger. I Region Syddanmark har man sat 3 mio. kr. af til at øge antallet af evalueringsstillinger for sygeplejersker. Region Nordjylland har øremærket 400.000 kr. i 2025 til at understøtte, at udvalgte sygehusafdelinger, hvor det i dag er særligt vanskeligt at rekruttere personale, kan ansætte udenlandske sundhedspersoner i evalueringsstillinger. Kilde: Sundheds- og Indenrigsministeriet på baggrund af regionernes budgetaftaler 2025 arrow-down

Det vil Ib Bjerregaard (V), der sidder i hospitalsudvalget i Region Midtjylland, dog have kigget på. - Nu vil jeg godt have forvaltningen til at behandle det ordentligt, fordi jeg har lidt svært ved at forstå, at vi pludselig slet ikke mangler sygeplejersker. Det er gået stærkt vil jeg sige, siger Ib Bjerregaard. Selv hvis der ikke mangler sygeplejersker lige nu, så mener Ib Bjerregaard dog stadig, at regionen har et ansvar for at få sluset de udenlandske sygeplejersker ind på arbejdsmarkedet, fordi der formentlig vil mangle arbejdskraft frem mod 2030. - Det er også en del af overvejelsen, fordi hvor er vores forpligtelse? Fordi jeg synes, vi har en forpligtelse. Både fordi vi har lokket dem herop, men også fordi vi kommer til at mangle i fremtiden. Masoomeh Zakipoor må knokle videre for at få et arbejde. Og hun håber også, at flere vil lade sig lede af Aarhus Kommunes eksempel. - Hvis man tager hinanden i hænderne og hjælper i den her situation, så kan man løse problemet for både det danske samfund og de udenlandske sygeplejersker.