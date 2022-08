Kommunalt ansatte fik et badge og postkort - men ingen bonus

Formand: Et badge kan ikke stå alene

Formand for sundheds- og omsorgsudvalget Anette Poulsen kan godt forstå, at Cecilie Munch Hedegaard, for et postkort og et badge kan godt være en del af en tak.

- En bonus kan være et andet element, at få kigget på arbejdsmiljøet et tredje. Der er rigtig mange håndtag, men et badge gør det ikke alene, siger Anette Poulsen.