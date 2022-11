Kommunal kovending: Nu får cykeldrømme alligevel medvind

- Man kan ikke lave en velodrom uden at lave noget i midten også. Her foreslår vi for eksempel at gøre plads til håndboldbaner eller badmintonbaner, som der også er behov for i Aarhus, siger Metin Lindved Aydin.

- Men vi kan kun bidrage med en slags startkapital på omkring 10-15 procent af det samlede budget, så cykelsporten skal selv finde ud af, om det er det, de vil gå efter.



Kommunen kigger i øjeblikket på to mulige placeringer til en eventuel velodrom - den ene bag Jydsk Væddeløbsbane, den anden på en nuværende parkeringsplads på Christian X's Vej.