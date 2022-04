Kom med når dronningen fejrer fødselsdag i Aarhus

Når Dronning Margrethe i morgen fejrer sin 82-års-fødselsdag, sker det på Marselisborg Slot i Aarhus, hvor regenten opholder sig i påsken.

Fødselsdagen bliver markeret med en fødselsdagsparade foran slottets haveside klokken 12, hvor Dronning Margrethe og den tilstedeværende kongelige familie viser sig på veranden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kongehuset.

Kom med i haven

I den anledning bliver der mulighed for publikum at komme ind i Slotshaven og på den måde være med til at fejre dronningens fødselsdag. Der vil være adgang fra klokken 11.20, fremgår det af pressemeddelelsen.