Kom med indenfor: Aarhus har fået et helt særligt toilet

Det vurderes, at op mod 270.000 danskere er ramt af et så omfattende fysisk handicap, at de eksisterende handicaptoilettet ikke imødekommer deres behov.

Adgang med app

Adgangen styres af en en app, der sikrer, at det kun er relevante brugere og eventuelle hjælpere, der har adgang.

- Først og fremmest er det her en glædelig dag for brugerne, men det er også et glædeligt eksempel på, at et konstruktivt samarbejde mellem leverandør, organisationer og kommune kan føre til merværdi og værdighed for borgerne, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.