Kofod fortørnet over Bestsellers brug af fabrikker i Myanmar

- Der må ikke herske tvivl om, at vi i Bestseller altid søger den mest ansvarlige vej, siger direktøren i meddelelsen.

Han opfordrer EU's udenrigsministre, der mandag mødes, til at komme med et sæt retningslinjer for, hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

Anders Holch Povlsen oplyser, at Bestseller efter FN-rapporten i 2019 fortsatte samarbejdet med fabrikkerne efter grundige undersøgelser.



Der var dog ingen bevis eller anledninger til at tro, at de havde relationer til militæret.

- Der er ingen tvivl om, at det nemmeste i verden ville have været at stoppe al samhandel - særligt når vi kun taler tre fabrikker, siger han.

- Men vi føler os imidlertid forpligtet til først at forsøge at undersøge og afdække, dernæst at forbedre eller afhjælpe forholdene.

- Det er det samfundssind og menneskesyn, der forventes af os, og som vi finder mest rigtigt og ansvarligt, lyder det fra direktøren.