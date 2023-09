Kørte ind i patruljevogn i flugtforsøg: Fem anholdte efter biljagt

En biljagt midt i Aarhus endte torsdag aften på Skanderborgvej, hvor fem anholdte blev lagt i håndjern med en sigtelse for narkohandel i baglommen.

Det oplyser Østjyllands Politi, der reagerede efter at have fået et tip om, at der foregik noget på en adresse i Skovgaardsgade.

Da betjente holdt i gaden og observerede, dukkede en bil pludselig op med fem unge mænd op, og da en civilklædt betjent kontaktede dem, lugtede de lunten, gassede op og kørte i høj fart fra stedet.

Dermed var starten gået til en hektisk eftersættelse, der involverede flere patruljer.

Påkørte patruljevogn

Bilen kørte ad Carl Blochs Gade, Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade. I krydset Vestre Ringgade - Silkeborgvej foretog de en u-vending, og kørte den anden vej, indtil de nåede krydset Søndre Ringgade - Skanderborgvej, hvor de kørte over for rødt og ramte ind i en civil patruljevogn.

Ingen personer kom noget til i forbindelse med sammenstødet.

Bilen holdt til gengæld nu stille, og betjentene fik de fem mænd anholdt og visiteret, ligesom bilen blev ransaget.

- Vi fandt fem poser med en mindre mængde kokain, en mindre mængde hash og nogle hundrede kroner i kontanter, og både stoffer og penge blev beslaglagt, oplyser Østjyllands Politi.

De fem mænd, der er i alderen fra 19 til 25 år, blev alle sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.

Den 19-årige, der havde kørt bilen, blev sigtet for narkokørsel, da politiet mistænkte, at han var påvirket, og derudover blev han sigtet for at køre over for rødt og for ikke efterkomme politiets anvisninger.