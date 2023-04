Kørte 150 km/t mod kørselsretning på motorvej - nu er han dømt

En 29-årig mand skal et år i fængsel, efter han i januar kørte både kørte i narkopåvirket tilstand, med for høj fart og imod færdselsretningen på Djurslandsmotorvejen.

Sådan lød dommen torsdag ved Retten i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden skete 18. januar om aftenen. En patrulje fra politiet blev næsten ramt af den 29-årige, som kom kørende i mod dem, i en rundkørsel i Lystrup.

Derefter begyndte jagten, da manden kørte ned på Djurslandmotorvejen mod færdselsretningen.

Havde 17-årig i bilen

Her kunne politiet - fra deres forfølgelse i nødsporet - observere, at manden trådte på speederen. Med mere end 150 kilometer i timen strøg han forbi flere biler, som kom kørende i den rigtige retning.

Jagten sluttede ved en afkørsel, hvor den 29-årige ville dreje af, men mistede kontrollen over sin bil og ramte et autoværn. Kort efter kom en patrulje frem. Her blev den 29-årige anholdt. Et familiemedlem - en 17-årig ung kvinde - sad på passagersædet.

Dommen på et års ubetinget fængsel fik manden for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed med sin kørsel, for adskillige færdselsovertrædelser og for overtrædelse af knivloven, da betjentene også fandt en kniv på manden.

Flere ting hobede sig op

- Den 29-årige bragte flere menneskers liv i fare med sin hasarderede kørsel, der ovenikøbet foregik i narkopåvirket tilstand. Retten fandt det desuden skærpende, at kørslen fandt sted under flugt fra politiet, og mens han var frakendt kørekortet. Derudover er han flere gange dømt for at være i besiddelse af kniv, så alt i alt var der flere ting, der samlet resulterede i straffen på et års ubetinget fængsel, siger anklagerfuldmægtig Mads Fransen.

Den 29-årige har siddet varetægtsfængslet siden 18. januar, og ud over det ene års fængsel, blev han frakendt førerretten i seks år, ligesom bilen blev konfiskeret.

Selvom manden erkendte dele af tiltalen, så var der andre dele, han ikke erkendte, og han ankede dommen. Han blev varetægtsfængslet efter dommen, og det kærede han til landsretten.