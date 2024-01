'Køber' stak af med motorcykel

En 28-årig mand troede, han mødtes med en potentiel køber til en motorcykel mandag middag. Men mødet med den fremmede mand endte særdeles uheldigt for ham.

De to mænd mødtes på Grønnegade i det centrale Aarhus, da den fremmede mand havde tilkendegivet, at han var interesseret i at købe motorcyklen.

Derfor fik han også lov til at køre en prøvetur, men han vendte aldrig tilbage. Den 28-årig anmeldte derefter sagen til Østjyllands, der fortæller, at de har oplevet flere lignende sager.

Det skriver de i deres døgnrapport onsdag. Østjyllands Politi opfordrer til, at man eksempelvis ser den anden parts kørekort og eventuelt tager et billede af dette, så man er sikker på vedkommendes identitet.