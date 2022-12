Knas i parforholdet skal ikke løses i virkeligheden - men i en app

Hvis alt går efter planen, vil app'en være på markedet til sommer, og legatet på 50.000 kroner skal ifølge opfinderen bruges til at teste og udvikle app'en.

Hvordan virker det?

App'en virker ved hjælp af kunstig intelligens, der skal guide og vejlede hver partner i et parforhold. Det sker, ved at app'en foreslår forskellige øvelser eller redskaber, som hver partner kan tage i brug for at forbedre forholdet.

- Det kan for eksempel være en anbefaling til en aktivitet, eller en lille ting man kan gøre for hinanden. Alle anbefalinger er inspireret af forskning og gives på baggrund af følelsesmæssige behov, siger Joakim Habekost.



Når man registrerer sig i app'en, skal man svare på et spørgeskema, der tager otte minutter at besvare. I sprøgeskemaet vil app'en få en indikator for, hvordan man har det, og hvilke følelser hver partner går med. Ud fra den info vil app'en komme med forslag til, hvad partnerne kan gøre for at få det godt i forholdet.

- Der mangler simple værktøjer, der ikke er dyre eller besværlige. Det er meget individuelt, hvad hvert parforhold har brug for, og på den her måde kan man forebygge og hjælpe sig selv i forholdet, siger Joakim Habekost.