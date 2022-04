Knap så heldigt: Mand kastede sandwich efter politet

En patrulje kom søndag morgen kørende ved Lille Torv i det centrale Aarhus, da betjentene hørte noget ramme bilen.

Da de standsede og steg ud, kunne de konstatere, at nogen havde smidt en sandwich på bilen, og lidt derfra stod en tydeligt alkoholpåvirket 31-årig mand, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

- Vi er til stede i nattelivet hver weekend, og så sker det, at folk er berusede, at nogle opfører sig knap så heldigt. Det her er et eksempel på en, der ikke lige har tænkt sig om, siger han.