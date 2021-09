Klunser for at glæde andre: På 23 år har Allan kun brugt 1450 kr. på tøj og sko

Har venner overalt

Men det er ikke af nød, at Allan Fisker er klunser i dag. Han gør det for at glæde og hjælpe sine medmennesker i Gellerup såvel som andre steder.

- Der er ikke noget, der glæder en mere, end hvis man er noget for andre mennesker. Hvis man ikke er noget for andre, så er man heller ikke ret meget for sig selv, siger Allan Fisker.

- Jeg har venner overalt i tusindvis. Hvad enten det er gamle koner, muslimer eller små børn. Vores liv er som et ekko. Hvis vi behandler folk godt, så møder man det samme.