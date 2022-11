Klub risikerer at lukke: De unge frygter selv at ende på gaden

Hun er forælder i ungdomsklubben, og var en af de fremmødte til krisemødet. Hun mener ikke, at det giver mening at vælge at spare på netop ungdomsklubberne.

- Malling er et område i vækst, kæmpe vækst. Og at man så vælger at lukke ned på børne- og ungeområdet. Det er altså dem, vi skal satse på nu, så nytter det ikke at lukke de her områder, siger Karen Greiffenberg.



Giver frihed

En af de unge, der ofte bruger ungdomsklubben, er, Nicklas Dueholm Brockdorff. Han gør det for at være mere sammen med vennerne og frygter, hvad alternativet bliver, hvis klubben lukker.

- Jeg vil sige, at det giver en masse fællesskab. At vi har et sted at mødes og lave noget, så vi ikke bare hænger ud på gaden, siger han.



Han bliver bakket om af sin gode ven fra ungdomsklubben, Alexander Minas Poulis.

- Vi ville nok bare være udenfor på gaden. Måske lave noget, som vi ikke helt skulle rode os ud i egentlig, fordi der ikke er så meget andet at give sig til, siger han.

Forslaget om at lukke Malling Ungdomsklub er fortsat i en høring, der løber frem til den 24. november.