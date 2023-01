Klub har fået opfyldt drøm: Den første af sin slags i Jylland

- Vi er nu blevet en helårsklub, og det giver os mulighed for at tiltrække og fasthold flere medlemmer af klubben. Samtidig har vi tiltrukket nogle af Danmarks bedste spillere, der satser internationalt med base i Aarhus, lyder det i en pressemeddelelse.

I Aarhus Kommune - som er afsender på meddelelsen - glæder man sig også over den nye indendørshal.

- Det er en fantastisk måde at gøre det muligt at dyrke sandsport hele året. Beachdomen giver aarhusianerne en god mulighed for at dyrke et aktivt liv og sunde fællesskaber hele året. Den giver plads til både eliten og bredden, og samtidig er den resultatet af en hel masse frivillige, der har knoklet for en drøm, i mange år, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Beachvolleyklubben har over to omgange fået bevilget tilskud på knap 1,3 millioner kroner fra Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter, og flere fonde har også støttet projektet, ligesom der ligger en kommunegaranti.