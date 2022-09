Klog nok til Mensa? Nu kan du teste dig selv

Kender du den person i din omgangskreds, der altid siger, at han kunne blive optaget i Mensa? Så er det nu, du skal tage vedkommende med til en test, der en gang for alle kan afklare, om din ven, far eller tante er så klog, som de selv tror.

Lørdag byder foreningen Mensa, en international forening for særligt begavede, velkommen på Dokk1 i Aarhus. Her markerer de deres fødselsdag med kaffe, kage og muligheden for at teste sig selv af i nogle af prøver, man skal igennem for at få adgang til Mensa.

Hvis det viser sig, at man flyver lige igennem de prøver, kan man senere møde op til et af Mensas testarrangementer, hvor man kan blive medlem af foreningen, der har eksisteret i Danmark i 40 år. Eller man kan undgå ydmygelsen, hvis det viser sig, at man ikke er helt så klog, som man tror.

Det er fra klokken 11 til 14 på lørdag, Mensa byder på test, kage og kaffe ved Dokk1.

Mensa anslår selv, at omkring to procent af den danske befolkning er kloge til at blive medlemmer af Mensa. Ifølge foreningen er der mange danskere, der ikke selv er klar over, at de er særligt begavede.