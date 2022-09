Klasseloft vil koste millioner at indføre

Når der efter sommerferien 2023 skal starte nye elever i 0. klasse på landets skoler, bliver det under nye og forbedrede forhold.

Et folketingsflertal har nemlig vedtaget, at der i fremtiden maksimalt må være 26 elever i en klasse i 0. til og med 2. klasse.

Fra 3. klasse og opefter må der dog fortsat være 28 elever, og det kan føre til, at klasser brydes op og lægges sammen.

Det vil ikke være fordelagtigt for børnene, mener rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom.

- Det er jo en stor forandring for de børn, der måske skal vænne sig til, at en velfungerende klasse bliver brudt op, og skal have en ny klasse til at køre, sagde han onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Det skal dog ikke forstås sådan, at rådmanden er imod klasseloftet. Han mener, at det skal fortsættes hele vejen op gennem alle de resterende klassetrin.

TV2 ØSTJYLLAND har bedt rådmanden om beregninger på, hvad det vil koste i Aarhus Kommune.

Estimater, Børn og Unge, har lavet viser, at det vil kræve en stor millioninvestering over 10 år.

Konkret vurderes det, at driftsudgifterne vil stige med cirka seks millioner kroner om året til omkring 60 millioner i 2033, når det ville være fuldt indfaset. I det er der indregnet en forventet medfinansiering fra staten - uden denne vil driftsudgifterne udgøre 69 millioner kroner årligt.

Derudover skal der påregnes 49 millioner kroner til nybyggeri og ombygninger af klasselokaler. Og slutteligt forventer Børn og Unge, at der vil være øgede udgifter til faglokaler, uden der dog angives, hvor meget det vil koste yderligere.