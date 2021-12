Klar til udendørs aflevering? Skoler og børnehaver på vej med coronatiltag

Kram en klassekammerat

Desuden opfordrer myndighederne til at både ansatte og elever fra 1. klasse, som ikke er vaccineret eller smittet inden for de seneste seks måneder, testes to gange ugentligt.

Sociale arrangementer bør også holdes inden for stamklasserne, ligesom ansatte og forældre og ansatte imellem bør holde afstand.