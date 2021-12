Klar til udendørs aflevering? Nu indfører skoler og børnehaver coronatiltag

Tirsdag passerede Aarhus Kommune den såkaldte incidensgrænse på 400 smittetilfælde med corona pr. 100.000 indbyggere. Helt præcis blev incidenstallet opgjort til 401.

Det betyder, at kommunen i dag skrider til handling.

Til TV2 ØSTJYLLAND oplyser Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, onsdag morgen, at der er en række krav til børne- og ungeområdet som følge af incidenstallet.

- Og dem implementerer vi selvfølgelig. Der er teamsmøder i dag med alle skoleledere og dagtilbudsledere, hvor vi forklarer, hvilke handlinger der skal og kan foretages, skriver Martin Østergaard Christensen onsdag morgen i en sms.

Op ad formiddagen bekræfter May-Britt Kullberg, chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, at det er hele pakken af coronaanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, som bliver indført.

- Vi tager jo de skærpede tiltag, som Sundhedsstyrelsen har sendt til os. Dem prøver vi at imødekommende. Vi skal gøre det, vi kan, siger May-Britt Kullberg og fortsætter:

- Vi håber, at vi kommer gennem vinteren uden for meget smitte, og at vi med tiltagene kan hjælpe med at holde smitten nede.



Aflevering ved lågen

I forhold til, hvilke tiltag, der bliver tale om, henviser børn- og ungedirektøren til de officielle anbefalinger fra Nationalt Kommunikationspartnerskab, de danske myndigheders fælles kommunikationsindsats i forbindelse med covid-19.



Anbefalingerne er oplistet på coronasmitte.dk, og her indgår blandt andet en opfordring til, at daginstitutionsbørn så vidt muligt afleveres og afhentes udendørs, ligesom børnene helst kun skal opholde sig på egen stue og ikke blandes med børn fra andre stuer.

Det betyder altså, at på en dag, hvor sneen daler i Østjylland, kan forældrene fra i morgen eller snarest, når institutionerne er klar til det, se frem til at skulle aflevere deres børnene udenfor.

- Der er rigtig meget af det her, som skolerne og daginstitutionerne også gjorde sidste år, men det er klart, at sidste år havde de længere tid til at forberede sig. Nu er det kommet lidt hurtigere, siger May-Britt Kullberg, der onsdag har travlt med at vejlede skole- og institutionslederne i, hvordan anbefalingerne omsættes i praksis.