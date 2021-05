Klar opfordring til udefans inden topkamp: Hold jer væk

På Twitter skriver klubben videre:

- Så kære fans. Nyd kampen derhjemme med venner og familie.



Grundet de nuværende coronarestriktioner må der til kampe i Superligaen ikke være fans til stede fra udeholdet på stadion.



Politiet: Følger situationen

Hos Østjyllands Politi er man opmærksom på situationen.

- Vi følger selvfølgelig med i situationen, og har set opslag med opfordring til at komme til Aarhus, men nu har klubben så også opfordret dem til at blive hjemme. Vi håber, at det bliver en festlig fodboldbegivenhed i trygge og sikre rammer, siger René Raffo, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi håber, at det hele kan afvikles efter hensynstagen til covid-reglerne, og at det ellers kommer til at bygge på folks sunde fornuft, siger han videre.

Og ender Brøndby-fans - trods opfordringer om det modsatte - alligevel med at tage turen til Aarhus, er politiet beredt.

- Vi har det setup, vi skal bruge for at håndtere en fodboldkamp i den her situation, siger René Raffo.

Kampen mellem AGF og Brøndby IF spilles på Ceres Park i Aarhus torsdag aften klokken 20.00.