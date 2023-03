Klapning af havbunden: - Ti år efter er der mindre liv

- Vi ved godt, at det ikke er en videnskabelig undersøgelse, men det er simpelthen så tydeligt, at der er en problemstilling derude, vi bliver nødt til at kigge nærmere på, siger havbiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Erik Haar Nielsen til TV2 Østjylland.

Det var det dyreliv dykkere i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund fandt på havbunden syd for Aarhus Havns østmole, da de for nylig var nede og filme.

- Miljøstyrelsen har gennemført flere undersøgelser af konkrete klappladser, ca. 1 år efter, der senest er klappet. Disse undersøgelser har vist, at miljøpåvirkningen har været lille, og at bundfaunaen er næsten upåvirket på pladserne året efter, skriver styrelsen.

Det undrer Erik Haar Nielsen, når han ser dykkernes optagelser ti år efter klapningen af havbunden i Aarhus.

- At Miljøstyrelsen skriver, at det skulle være tilbage ved normale tilstande efter et år - det er altså ikke det, vi ser derude. Det kan godt være, de mener, at deres undersøgelser viser det, men så synes jeg, de bør genbesøge de undersøgelser, for det er ikke det, vores observationer viser, siger han.

Håber at klapning helt kan undgåes

Ifølge havbiologen fra Danmarks Sportsfiskerforbund er havbunden længere tid om at komme sig efter klapning.

- Nede på syv-otte meter vand sker der altså ikke så meget så hurtigt, så der vandrer livet ikke bare tilbage med det samme. Eksemplet fra Aarhus havn tyder på, at havmiljøet har svært ved at komme sig efter en klapning, siger Erik Haar Nielsen.

Han opfordrer derfor Aarhus Havn og Aarhus Kommune til at undgå klapning i forbindelse med havneudvidelsen.

Af den politiske aftale, der blev indgået om havneudvidelsen, fremgår det, at målet er at undgå klapning, men at det kan blive aktuelt at klappe 400.000 kubikmeter havbundsslam.

- Vi vil bare gerne sætte fokus på det, for vi mener, det er et stort problem, som man simpelthen ikke ved nok om, siger siger Erik Haar Nielsen.

TV2 Østjylland har været i kontakt med Miljøstyrelsen for en kommentar, men styrelsen er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.