Kirsten blev vaccineret og så smittet med corona: Her er forklaringen og hvad det betyder for vaccinen

Men selvom Kirsten Jensen og de smittede fra Kongsgårdens første vaccineskud ikke nåede at beskytte dem helt mod COVID-19, så kan det stadig vise sig at være en fordel, at de har fået dem.

- Selvom en vaccine ikke forhindrer folk i at blive smittet med corona i den første tid efter stikket, så er det stadig muligt, at den hjælper de smittede til et mildere sygdomsforløb, end hvis de ikke havde fået vaccinen, siger Rune Hartmann

Og indtil videre kunne det i Kirsten Jensen tilfælde tyde på, at der er noget om snakken.

- Indtil nu har jeg haft et mildt forløb, og håber selvfølgelig at det fortsætter med at gå den rigtige vej, siger Kirsten Jensen.