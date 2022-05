Ketchupeffekt skaber ventetid på pas

Desuden vil der alle lørdage i juni være åbent for Borgerservice på DOKK1, hvor det blandt andet vil være muligt at få lavet nyt pas eller at få hjælp til MitID.

Stadig mulighed for hasteløsninger

Er man så sent ude med at bestille et nyt pas, at man ikke kan nå at modtage passet, før man skal ud at rejse, er der stadig andre muligheder, man kan tage i brug.

Lene Hartvig Danielsen fortæller, at man kan få forlænget gyldigheden for ens pas, hvis det er udløbet inden for de seneste tre måneder. Forlængelsen koster ikke noget, og det virker med det samme.