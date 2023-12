Kendte spisesteder meldt til politiet for ikke at tage mod kontanter

Café Casablanca og Mash i Aarhus er meldt til politiet for brud på kontantreglen af Forbrugerombudsmanden.

De er to af syv virksomheder på landsplan, der er meldt til politiet for ikke at tage imod kontanter.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

De har meldt de syv firmaer til politiet på baggrund af en række klager, der er modtaget fra marts 2021 og frem til sommeren 2023.

Virksomhederne er meldt til politiet, fordi de ikke har taget imod kontanter, eller fordi har gjort det besværligt.

Fungerende forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann, siger:



'Hvis en virksomhed tager imod betaling med kort eller mobil, så skal den også tage imod kontanter, medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet. Der er kunder, som ønsker eller kun kan betale med kontanter, og kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af disse kunder.'

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde.