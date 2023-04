Kendt restaurant ved åen drejer nøglen om

Det er slut med billig morgenmadsbuffet hos Globen Flakket ved åen i Aarhus.

På sin Facebook-side oplyser stedet sent onsdag aften, at man lukker per dags dato.

"Det er det værst tænkelige vi nu må informere om- vi lukker pr. dags dato. Vi har prøvet alle tænkelige muligheder for at komme ovenpå efter Corona, inflation mv. Det har desværre ikke været muligt at finde løsningen," står der på Facebook-siden.

Knust hjerte

Globen Flakket har i mange år tilbudt cafémad på Åboulevarden, og det er med blødende hjerte, at ejeren nu ser sig nødsaget til at lukke.

"Det gør så ondt, og det er med knust hjerte, for vi ved at I er mange som havde glædet sig til at besøge os. Selvom vi så gerne ville kunne byde jer alle velkommen- må vi desværre sande at det nu er slut," lyder det videre.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra ejer Nicholai Krogh Jensen.