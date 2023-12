Kendt naturforkæmper trækker stikket

Biologen Morten DD Hansen stopper på Naturhistorisk Museum. Det skriver han på Linkedin.

Efter 23 år på museet mener han, at det er på tide at prøve noget nyt. Dermed er 31. januar sidste dag for ham, inden han så bliver selvstændig foredragsholder, turguide "og den slags".

- Museet og jeg skilles som bedste venner, jeg fortsætter som volontør på Molslab, men det er alts slut med lønsedler og møder, skriver han blandt andet.

Morten DD har været fortaler for rewildingprojektet Molslab, som deler vandene. Her lever heste og kvæg uden tilskudsfordring, og det har fået kritikere til at kalde det dyremishandling, da dyrene ifølge dem lever på sultgrænsen.