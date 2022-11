Kendt iværksætter kæmper for lokalt bibliotek: - De svage råber sjældent højest

Det er nemlig meget mere end et bibliotek, lyder det fra iværksætteren, der selv bor i området og har gjort det længe.

- Hasle bibliotek er ikke bare et bibliotek. Det har betydet at jeg havde en base, da jeg var yngre. De hjalp mig med at se mine lektier igennem og sætte kryds og bolle, siger Younes Deaibes.

- De har været gode til at være en del af lokalsamfundet i stedet for bare at sidde bag skrivebordet og scanne bøger.

Kan give øget kriminalitet

Biblioteket ligger i Kulturhuset Herredsvangen, som ifølge den 23-årige iværksætter er samlende for hele lokalområdet.



- Det er alle, der hænger ud derinde. De ældre kan få hjælp til NemID, unge får hjælp med lektier eller en jobansøgning, universitetsstuderende kan læse i fred og ro, fortæller han.