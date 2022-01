Kastede sten mod politigården

Temperamentet fik tilsyneladende frit løb, da en 46-årig mand natten til torsdag så sig vred på politiet i Aarhus.

I hvert fald kastede manden flere brosten direkte mod vinduespartierne og indgangsdørene ved hovedindgangen til politigården midt i byen.

Episoden fandt sted kl. 00.36. Hvis manden ønskede at slippe af sted med stenkastene uden at blive opdaget, kunne han dog formentlig have valgt et sted, hvor chancerne var større end netop politigården.