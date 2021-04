Karina blokerede industrihavn: - Jeg er villig til at lade mig arrestere

Udover kampen for at få flere til at reagere på klimakrisen, så oplever Karina også at mange har et forkert billede af, hvem de er.

- Jeg støder ofte på fordomme om rebeller. De går typisk ud på, at det er folk på kontanthjælp, som vil snylte på samfundet, eller som ikke passer ind. Men det er ikke sandheden. Sandheden er, at vores rebeller er en bred gruppe af mennesker, som kan være vidt forskellige. Vi er almindelige mennesker, som kæmper for et fælles mål, siger Karina Konrad.