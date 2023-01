Kaptajner kigger hinanden i øjnene: Voldsomt vejr kan aflyse færgeafgange

Det er nok gået de færrestes næser forbi, at vejret kan risikere at puste sig voldsomt op i løbet af søndag. DMI melder om risiko for storm flere steder i landet, og lige nu betyder det, at kaptajnerne på Molslinjens færger kigger hinanden dybt i øjnene for at afgøre, om der skal sejles senere i dag. Det fortæller Jesper Maack, PR- og kommunikationschef ved Molslinjen.

- Som det ser ud lige nu, så bliver det meget voldsomt ved Odden ud på eftermiddagen. Der er ikke rigtigt nogle, som tør love, at vi kommer til at sejle som normalt, siger han søndag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.

Udsat havn

Han forsikrer om, at der bliver sejlet på Kattegat til formiddag, men det er altså prognoserne for eftermiddagen, som giver panderynker.

- Det ser umiddelbart ud som om, vi kommer til at lave om på planerne, men det er jo kaptajnerne, som tager beslutningen. Odden Færgehavn er meget udsat, og det kan blive problematisk at komme ind og ud af havnen, siger Jesper Maack.