Kaos på byggeplads: Kran væltet ned i altaner

Kranføreren stod ved siden af kranen, da den væltede, men han nåede at løbe i dækning.

- Udover de to altaner og en bulet lastbil, er der ikke nogen skade sket. Kranen fejler ikke umiddelbart noget, men skal til kontrol, siger Per Mortensen, der er medejer af vognmandsforretningen, Bent Mortensen A/S til TV2 ØSTJYLLAND.

Kranen havde allerede flyttet tre altaner og var i gang med at flytte den fjerde, da ulykken skete.