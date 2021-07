Kaos i Aarhus Airport: Passagerer fra gult og rødt land blandes

- En flyforsinkelse afstedkom, at vi havde to ankomster, der lå meget tæt. Det betød, at der desværre blev trængsel i ankomstområdet, der gjorde det vanskeligt at holde passagerne fra de to ankomster opdelt. Derved tog det længere tid at registrere alle passagerer i forhold til, hvem som skulle testes eller ikke testes. Endelig opstod der ventetid ved Falcks teststed, som var bemandet til at modtage et fly ad gangen.

- Vi beklager meget, at det blev en kedelig afslutning på ferien for nogle passagerer. Lufthavnen står i en større ombygning, hvilket reducerer pladsen i vores midlertidige passagerområder. Samtidig er der mange nye restriktioner, som vi skal håndtere i forhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger, og der sker ændringer med meget kort varsel. Vi har nu gennemanalyseret situationen og tilrettet vores procedurer, så vi fremover kan skabe et bedre flow for passagerne gennem lufthavnen, hvis der opstår en lignende situation, siger han.