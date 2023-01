Kaninen Bodil har boet 230 dage på internat – hvem vil have mig?

En kanin plus en kanin kan hurtigt blive til mange. I hvert fald så længe de to kaniner er af hvert deres køn. Helt op til 50 unger kan en hunkanin sætte i verden om året.

Det kender de alt til hos Dansk Dyreværn i Tranbjerg, for deres internat bugner af kaniner.

Derfor kommer de nu med en særlig opfordring; lad være med at lade kaninerne derhjemme yngle.

- Vi er helt booket op med kaniner, siger Rolf Nordentoft, internatleder ved Dansk Dyreværn i Aarhus, der har et ønske.

- Vi vil gerne opfordre til, at man i stedet for at avle en masse kaniner derhjemme kommer ud på internaterne rundt omkring i landet og finder en kanin, for vi har mange søde kaniner, der mangler et hjem, siger Rolf Nordentoft.