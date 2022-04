Kan man blive landets bedste cykelby, hvis ikke der er plads til cyklerne?

Han kan dog sagtens se problematikken i, at Aarhus har alt for mange cykler kontra parkeringsmuligheder, men han fortæller også, at kommunen løbende bygger små parkeringsanlæg.

- Der er kamp om pladsen i Aarhus. Vi vil rigtig mange ting, men det er ikke alle ting, der er plads til, siger han.

Vil stadig være en del af de bedste

Ifølge Martin Løv Simonsen er der ingen uudnyttede arealer i centrum, så skal der laves flere cykelparkeringer, skal de ske på bekostning af noget andet allerede eksisterende.

- Det er et spørgsmål om, hvad byrummet skal rumme, og hvad skal det kunne. Mange ville nok blive sure, hvis domkirken lige pludselig var plastret til med cykler, siger mobilitetsplanlæggeren.