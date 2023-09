Kampfly suser over Østjylland søndag

Hvis du kigger op på himlen søndag formiddag, har du chancen for at se to kampfly drøne hen over Østjylland.

Flyvevåbnet oplyser, at et fly af den gamle type, model F-16, vil følges med én af de nye modeller, F-35, og sammen vil de lette fra Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland og flyve en rute, der bringer dem til Esbjerg, Billund over Holstebro og Frederikshavn ned til Hou, Randers, Silkeborg, Aarhus og Samsø, før de via Kalundborg og Odense sætter kursen tilbage til Skrydstrup.

Hele ruten kan ses på det her kort i Google Map. Det fremgår ikke, præcist hvornår de flyver over de østjyske byer, men det er et sted imellem klokken 10.57 og 11.29.