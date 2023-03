Kaldte løverne for kyllinger og fandt investering andet sted

Nicolai Varney er medstifter af legetøjsvirksomheden LalaToys som deltog i programmet Løvens hule. Her søgte de en investering på 550.000 kroner for 5 procent af virksomheden.

Løverne i hulen havde kun lige nået at give afslag på Nicolai Varneys ønske om en investering, da han med et glimt i øjet trak en kylling op af ærmet.

Medstifterens drillerier blev taget godt imod, og der udbrød latter blandt løverne i studiet.

Det var dog ikke kun spas og løjer, da Nicolai Varney prikkede til Løverne

- Jeg gjorde det for at vise, at jeg havde håbet, de ville være mere risikovillige, og at de er lidt nogen kyllinger, siger Nicolai Varney.

Nicolai Varney mener det er for sjældent at løverne satser på virksomheder, der ikke i forvejen laver overskud, og det ærgrer ham.

- Det er iværksætterne, der tager en stor del af risikoen, så det er ærgerligt, at investorer som dem ikke tør dele risikoen med dem, ved at tage del i nytænkende koncepter, siger Nicolai Varney