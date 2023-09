Kæmpeskod forsvinder på mystisk vis – kun få tilbage

Aarhus Kommune har i nogle måneder haft store cigaretskod i træ stående rundt om i byen som en reklame for, at man skal rydde op efter sig selv. Men mange af dem er nu forsvundet.

Faktisk er hele 18 ud af 23 blevet stjålet, og kun én er vendt tilbage.

- De blev sat ud i juni, og i de første to måneder fik de lov til at stå. Men så pludselig i august forsvandt størstedelen af dem. Det er da vildt ærgerligt, siger projektmedarbejder for Ren By Aarhus Rikke Lindvald til TV2 Østjylland.