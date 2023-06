Kæmperegning: Skolebyggeri bliver 40 millioner kroner dyrere

Hvem har 39,9 millioner kroner til os?

Sådan spørger afdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommune i en udsendt pressemeddelelse.

De i runde tal 40 millioner kroner skal bruges til at dække ekstraudgifterne til om- og udbygningen af Tovshøjskolen i det vestlige Aarhus, der skal genopstå som Stensagerskolen med plads til 270 elever.

Den oprindelige byggepris er ifølge oplysninger på Aarhus Kommunes hjemmeside 121 millioner kroner, men det rækker altså ikke, fremgår det.

Den solide budgetoverskridelse på omkring 33 procent skyldes primært, at hovedentreprenøren sidste år gik konkurs, forklarer bygningschef hos Børn og Unge, Anne Marie Due Schmidt, i den skriftlige kommentar.

- Vi valgte hurtigt at lave nye aftaler med nogle af underleverandørerne, og de blev dyre, fordi priserne på materialer og arbejdskraft er steget markant den seneste tid. Desuden blev der opdaget en række fejl og mangler ved byggeriet, som skulle udbedres, siger bygningschefen.

Forventer et juridisk efterspil

Det fremgår også, at Børn og Unge forventer "et juridisk efterspil i forhold til projektets parter i forbindelse med de forhøjede udgifter."



Den tomme hat rækkes i retning af Magistraten og Aarhus Byråd i håb om at få pengene ad den vej. På mandag skal budgetoverskridelsen behandles politisk, når Magistraten holder møde.

Imens lægger skolen an til at tage imod de første elever efter sommerferien. Stensagerskolen er specialskole for børn og unge med fysisk eller mentalt handicap.

TV2 Østjylland arbejder på at få en kommentar fra rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF).