Kæmper på fjerde dag: OK stadig ramt af stort it-nedbrud

Også kædens hjemmeside og telefonsystemer har været nede siden onsdag, så det har været svært, hvis ikke umuligt for kunder at komme igennem og få hjælp.

- Vores it-afdeling har arbejdet i døgndrift og kommer til at gøre det hele weekenden for at udbedre, og vi har skaffet nye servere, lyder det fra Rasmus Boserup.

Han afviste tidligere på ugen over for TV2 ØSTJYLLAND, at systemnedbruddet var udløst af et hacker- eller malware-angreb udefra. Fejlen var sket internt i systemerne, forklarede han.

Dankort og OK-kort har ikke været påvirket af nedbruddet.