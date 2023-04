Kæmper med andres affald: Café vil have fat i Anders - næste skridt er politianmeldelse

"Hedder du Anders og kan du genkende dit affald, må du meget gerne komme og hente det."

Sådan begynder et Facebook-opslag fra Skraldecaféen, der ligger i Jægergårdsgade i Aarhus.

"Alternativt kan vi sende dig en regning for bortskaffelsen af det, da der tilfældigvis lå papirer imellem, med navn og adresse på," fortsætter opslagsteksten.

Opslaget kommer på baggrund af, at der i caféens skraldespande er hældt affald af, som ikke kommer fra caféen, og det er initiativtager til Skraldecaféen, Annbritt Jørgensen, træt af, for det er langt fra første gang, det er sket.

- Det er i hvert fald dagligt, at folk smider noget i vores skraldespande. Det er forskelligt i forhold til mængder, og nogle gange er det bare en lille pose med privat affald hjemmefra, fortæller hun.

Det ligner flytteskrald

Forleden var det dog noget mere end det. Der var både elektronik og masser af papirer læsset af.

- Der var også pasfotos og personlige papirer med adresse, personnummer og så videre på. Det ligner noget, der er smidt ud efter en flytning, vurderer Annbritt Jørgensen.

Skraldespandene står uden for caféens hegn, så derfor er det nemt for udefrakommende at smide ting i dem. Så kunne de ikke bare flytte dem inden for hegnet?

- Nej, problemet er, at der er grus indenfor, så renovationsfirmaet kan ikke køre dem igennem, når de er fyldte. Det kan vi heller ikke selv, konstaterer hun.