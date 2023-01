Kæmper for ny dagligvarebutik: - Coop holder os som gidsel

I Trige nord for Aarhus mistede man i december sin købmand, da Coop lukkede sin Dagli'Brugsen i byen. En gruppe af byens borgere vil nu forsøge at få en ny købmand til byen ved at købe bygningen af Coop, sætte den i stand og leje den ud til en Dagrofa-købmand. Gruppen er dog stødt på et problem: Størrelsen på bygningens prisskilt. - Jeg var ved at falde ned af stolen. Coops ejendomsfirma siger, at de vil have 5,8 millioner kroner for bygningen, siger Daniel Videbæk, som er en del af den seks mand store styregruppe. Det er noget i overkanten af, hvad der er realistisk, hvis gruppen skal lykkes med projektet. - Vi takkede pænt nej tak til det bud, Coop kom med. Det er helt urealistisk. Det kan vi ikke samle kapital til. Jeg synes, de holder byen som gidsel, siger Daniel Videbæk. Ikke nu og her Styregruppen har kontakt til Dagrofa, som ifølge Daniel Videbæk godt kunne være interesseret i at åbne en Spar i byen. Hans Meldgaard, projektchef i Dagrofa, bekræfter, at Trige kunne være interessant - men lige nu er udsigterne ikke gode.

quote Det er sørgeligt for byen at miste det lokale supermarked, som har ligget der siden 1800-grønhvidkål Daniel Videbæk, Trige

- Der er et stykke vej, og det kommer ikke til at ske nu og her. Men Lisbjerg og Trige bliver interessante på et tidspunkt, fordi Aarhus vil udvikle sig nordpå, konstaterer han. Hans Meldgaard er også overrasket over prisskiltet på bygningen. - Det er ikke ligefrem en moderniseret bygning - og det er en stor investering at få den bragt up to date, siger han.

Som tingene er nu, er Dagrofa altså ikke på vej ind i Trige. Hans Meldgaard ser også et problem i, at der ligger en Rema1000 i byen, hvor borgerne stadig vil kunne købe dagligvarer. Og måske har det været årsagen til, at der ikke dukkede lige så mange mennesker op, da der sidste år i november blev holdt borgermøde om muligheden. Ifølge Hans Meldgaard dukkede omkring 30-40 mennesker op. - Normalt ved sådan nogle møder i byer, hvor den sidste købmand er lukket, kommer der fra omkring 250 og op, siger han.