Kæmpekunstværk bliver offer for energikrise

Kunsten og kulturen bliver nu også ramt af energikrisen.

Den store videoinstallation "The Garden in the Machine", som i øjeblikket er ved at blive sat op på facaden af Filmby Aarhus' nye bygning, udskydes.

Det meddeler Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Rådmand Rabih Azad-Ahmad har truffet beslutningen om at udsætte premieren på værket til 26 millioner kroner, som skulle have været i slutningen af året.

- Jeg havde glædet mig utrolig meget til at vise det fantastiske værk frem for hele verden, men vi er i en situation, hvor vi alle må tilpasse os til en ny virkelighed, lyder det fra rådmanden i pressemeddelelsen.

Skal afprøves

Kunstværket ”The Garden in the Machine” er en interaktiv installation, der består af lyde og film, og som er skabt af kunstneren Jesper Just. LED indbygges bag husets glasfacade, så bygningens facade fremstår som en stor skærm, når værket er tændt.

Der er dog mulighed for at se værket i begyndelsen af det nye år, når værket bliver afprøvet og justeret.

Rådmanden har tidligere på ugen besluttet yderligere tiltag til at nedbringe kommunens energiforbrug. Således har han besluttet, at skøjtebanen foran Musikhuset ikke bliver stillet op i år, der bliver slukket for saunaer i flere svømmehaller, ligesom der bliver skruet ned for temperaturen i udvalgte bassiner.