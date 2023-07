Kæmpehagl smadrede Mayas bil

Det startede med massevis af flotte klare lyn på aftenhimlen. Maya, Michael og Oscar Lund Petersen fandt deres mobiler frem og filmede det flotte syn. Men så begyndte tordenen at komme tættere og tættere på familiens hotel ved Gardasøen. Og pludselig tog vejret en vild drejning. Kæmpehagl på størrelse med tennisbolde begyndte at skyde ned fra himlen.

Det startede med lyn og torden.

Familien var i sikkerhed på hotellets altan. Men de kunne se direkte ned på parkeringspladsen, hvor haglene skød ned. - Alle bilerne ude på parkeringspladsen blev ødelagt. Der var buler, ødelagte ruder, glasskår.

- Jeg var ret bange på det tidspunkt. Det var ekstremt. Vi har aldrig oplevet noget lignende, fortæller Maya Lund Petersen.

Maya og Michael Lund Petersen er rejst ned til Gardasøen med deres 13-årige søn, Oscar Lund Petersen. Foto: Privatbillede: Maya Lund Petersen



Bil blev smadret Uvejret varede ikke længe, men det nåede alligevel at gøre voldsom skade. Familiens bil fik otte store slag på forruden, der gør den tæt på umulig at køre forsvarligt i. Familien havde dog planlagt ferien efter, at de skulle besøge flere steder i Italien og køre fra hotel til hotel.

Familiens bil har taget stor skade i haglstormen.

De måtte derfor køre lige så forsigtigt til det næste hotel, hvor de nu opholder sig på ubestemt tid. - Vi kan ikke køre videre i bilen, så vi har afbestilt vores næste destinationer. Lige nu ved vi ikke, hvordan vi kommer hjem, siger Maya Lund Petersen. Venter på hjælp Familien har, ligesom mange andre danskere, forsøgt at kontakte alarmcentret SOS International for at få hjælp. Det har dog ikke været mulig for dem at komme i kontakt med alarmcentret endnu.

Familien tør ikke at køre videre med så store skader på ruden. Foto: Privatbillede: Maya Lund Petersen

- Vi er lidt frustreret lige nu, da vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Men vi ved også, at der er mange andre i samme situation, siger Maya Lund Petersen. Familien har overvejet alle tænkelige løsninger. Både at forsøge at køre hjem i bilen eller at lade den stå og tage et fly. Ingen af tingene har dog givet mening.

Det gik voldsomt for sig, da haglene skød ned på parkeringspladsen.