Kæmpe kokainfangst på Aarhus Havn

Kokain for et tocifret - muligvis trecifret - millionbeløb er blevet fundet i en container på et skib, der i december ankom til Aarhus Havn.

Det var Toldstyrelsen, der den 16. december opdagede nogle mistænkelige pakker i containeren. De kontaktede Særlig Efterforskning Vest, og der blev foretaget en ransagning, hvor kokainen dukkede op.

Vi vurderer, at kokainen kunne være solgt for minimum et tocifret millionbeløb på gaden, muligvis trecifret. Brian Olsen, leder, Særlig Efterforskning Vest

- Vi udtog containeren til kontrol på baggrund af efterretninger fra vores internationale samarbejdspartnere. Vores toldkontrol bygger på stikprøver, intelligente risikovurderinger og overvågning døgnet rundt. I samarbejde med politiet har vi fokus på flere typer af euforiserende stoffer, ikke mindst kokain, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz, i en pressemeddelelse.

Siden beslaglæggelsen er der gennemført en intensiv, international efterforskning.

I godt samarbejde med Toldstyrelsen har Særlig Efterforskning Vest beslaglagt 40 kilo kokain på havnen i Aarhus. Narkoen blev fundet i en skibscontainer, som formentlig skulle have været læsset af i Hamborg.

Muligvis et trecifret millionbeløb

- Den viser, at kokainen sandsynligvis skulle have været læsset af i Hamborg, hvor det skulle distribueres videre til det centraleuropæiske narkomarked. Vi vurderer, at kokainen kunne være solgt for minimum et tocifret millionbeløb på gaden, muligvis trecifret, siger politiinspektør og leder af Særlig Efterforskning Vest, Brian Olsen.

Containeren var ankommet med skib fra Hamborg Havn, og det var altså formentlig ikke meningen, at den skulle ende i Aarhus.

Brian Olsen er svært tilfreds med, at det er lykkedes at holde narkoen væk fra gaden.

- Beslaglæggelsen af kokainen er resultatet af det gode samarbejde, som vi har med Toldstyrelsen, og er et led i vores indsats mod kompliceret grænseoverskridende kriminalitet, siger politiinspektøren.

Kokainen er ved at blive analyseret og afhængigt af resultatet, kan værdien vise sig at nå op i et trecifret millionbeløb.

Særlig Efterforskning Vest efterforsker fortsat sagen og samarbejder i den forbindelse med tysk politi.