Kæmpe interesse for unik bolig: 21 kvadratmeter for tre millioner kroner

Ingen nedrullede gardiner

Badehuset er en fritidsbolig, så man må ikke bruge stedet som fast helårsbolig. Det er også godkendt til erhverv. Og så er der krav om, at man ikke må have nedrullede gardiner i boligen, når man ikke er hjemme.

- Der er rigtig god eksponering, fordi mange mennesker går forbi. Og for at sikre et livligt miljø i området, må man ikke forlade badehuset med nedrullede gardiner, så hele rækken af badehuse ikke kommer til at stå lukkede, siger Marc Kvist.

Det er anden gang, der er et badehus til salg, efter de 20 badehuse i sin tid blev opført. Dengang var der så stor efterspørgsel på at købe badehusene, at interesserede købere skulle skrive en motiveret ansøgning for at få fat i et af minihusene.

Exceptionel stor interesse

Prisen for de 21 kvadratmeter er 3.049.000 kroner, men Marc Kvist er optimistisk omkring salget.

- Det er et forsigtigt marked, vi er i, hvor folk tænker sig godt om, inden de køber noget. Men det er en unik mulighed for at købe et badehus, der stort set aldrig kommer til salg, så vi kan godt mærke, at der har været exceptionel stor interesse og aktivitet den seneste uge, siger ejendomsmægleren.

Nogle af badehusene bliver brugt som showroom for virksomheder, som atelier, Airbnb-udlejning og lignende.