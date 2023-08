Jurist efter afslag: - Strømperne skal udleveres

Afgørelsen betyder ifølge flere kommuner, at det tidligere var de fleste borgere, der fik tildelt kompressionsstrømper - mens de fleste nu får afslag. Kommunen sender i stedet borgerne videre til regionerne.

Grunden skal findes i, at at Ankestyrelsen sidste år lavede en principafgørelse på servicelovens paragraf 112 , som blev præciseret i marts i år.

Ældre Sagen har fredag sendt et brev til Ankestyrelsen, hvor de beder dem afklare reglerne om kompressionshjælpemidler.

Og det får nu Ældre Sagen til at råbe vagt i gevær.



- Næsten dagligt får vi henvendelser fra vores medlemmer, og det er et rigtig stort problem for dem. Så der er både noget, vi hører meget om, og det er noget, der bekymrer os, fortæller Dorthe Bjerremand Erichsen, der er jurist og seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Bør ikke være tvivl

En af dem, der ikke kan få bevilliget kompressionsstrømper ved kommunen, er Britt Marie Hermansen fra Aarhus.

- Det ville betyde en tryghed for mig at få kompressionsstrømper. Det er vigtigt for mine ben, sagde hun til TV2 Østjylland i starten af august.

Og der er altså mange andre som Britt Marie Hermansen. Men ifølge Dorthe Bjerremand Erichsen burde der ingen tvivl være.