Julie og Emma strejker: Men rektor forstår ikke, hvorfor de er sure

Det er primært 2. og 3.g'ere, og dermed dem tættest på studentereksamenen, der har udtrykt interesse for at deltage, fortæller de.

De to 3.g'ere understreger, at det er på elevernes eget initiativ og ikke lærernes.

- Der er mange, der tolker det, som at vi kæmper for lærerne, men vi kæmper vores egen kamp, siger en anden medarrangør, Emma Ebbesen.

- Vores budskab er, at vi selvfølgelig gerne vil kæmpe for vores uddannelse, og for at vi har en god uddannelse, hvor vi kan beholde vores lærere og få mest muligt ud af dem fagligt, siger Julie Bak, der er medarrangører sammen med resten af 3.ms1.

De fortæller, at de er nervøse for den - ifølge dem - store udskiftning af lærere. Nogle elever har ifølge dem haft fem matematiklærere på de tre gymnasieår.

Men nu står to elever frem og fortæller, hvorfor mere end 200 elever er klar til at demonstrere mod ledelsen på torsdag.

- Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Men jeg forstår det godt, for der har været en stor mediekampagne mod ledelsen, så jeg forstår godt, at de bliver nervøse. Jeg har også læst artiklerne, og de er meget voldsomme.

Mandag var hun rundt i gymnasiets 3.g-klasser for at høre om deres strejkeintentioner.

- Vi har som mål at have så få lærerskift som muligt. Men på så stor en arbejdsplads som denne, vil der være udskiftning. Det er der altid, siger Kirsten Skov.

Der er cirka 80 lærere på gymnasiet.

Mange af de konflikter, som medierne fokuserer på, er der dog ifølge rektoren taget hånd om med flere tiltag, som der er fuld opbakning til fra gymnasiets ledelse, tillidsvalgte og langt de fleste lærere.

- Så jeg var rundt og snakke med dem og fortælle om den her proces med konsulenter for at fortælle, at det, de beder om, allerede sker. Men vi har valgt ikke at inddrage dem, bekræfter Kirsten Skov.

Godt sammenhold

Ifølge Emma Ebbesen og Julie Bak var rektoren dog ikke ligefrem lydhør.

- Det kom bag på hende, at vi vil strejke. Og så kom hun for at understrege, at de gør noget.

- Vi fik tilbage i hovedet, at hun ikke synes, problemerne var så store, siger Julie Bak.