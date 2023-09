Julie lånte nøglen til bageriet: Nu er hun sølvvinder

- Velkommen hjem for Gdansk. I har været ude at kæmpe for de rød-hvide farver, og det har I gjort imponerende godt. Tillykke med det flotteste resultat nogensinde, sagde statsministeren blandt andet, inden hun fremhævede Julie Victoria Schier Kirkegaards dedikerede tilgang.

Det var nemlig kommet statsministeren for øre, at Julie Victoria Schier Kirkegaard henover sommeren har lånt nøgler til skolens bageri, hvor hun har knoklet fra morgen til aften - 10-15 timer om dagen.

- Jeg har bare øvet og øvet og øvet. Det har været rigtig sjovt og vildt intenst, siger Julie Victoria Schier Kirkegaard.

Hun går på UCH i Holstebro, og har ellers en læreplads i Løgten Bageri i Skødstrup. Hun er 23 år gammel og bliver færdiguddannet bager til januar.



Hvor lang tid har du brugt på at blive god til at bage?

- Hele mit liv. Jeg har bagt, siden jeg var helt lille. De seneste fire år har jeg brugt på at uddanne mig, og de seneste to år har været mit skills-eventyr. Jeg er et konkurrencemenneske, og jeg synes, det er fedt at kunne inspirere andre og få mulighed for at vise, hvad det er, vi er så gode til i bagerfaget, siger Julie Victoria Schier Kirkegaard.

Hun har før vundet DM i Skills to gange, og nu er hun altså blevet kåret som europas anden bedste bagerelev.

- Det har været en drøm at være en del af Skills-holdet og være i denne landsholdsbobel. Det er noget af det bedste kammeratskab, jeg har oplevet, siger hun.

Kommer fra en bagerfamilie

Interessen for godt bagværk er noget, hun deler med sine forældre. De er nemlig begge to oprindeligt uddannede bagere og mødte også hinanden i et bageri.

Der er dog ingen tvivl om, hvem i familien, der er bedst til at bage.

- Det er helt klart Julie, lyder det fra hendes far, Dennis Schier.